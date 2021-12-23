https://news.day.az/officialchronicle/1419382.html В Азербайджане утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда на 2022 год
В Азербайджане утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда на 2022 год
23 декабря Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2022 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, подписанному главой государства, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2022 год были утверждены в размере 10 589 701,9 тысячи манатов, а расходы - 12 789 674,6 тысячи манатов.
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