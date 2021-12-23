https://news.day.az/officialchronicle/1419384.html Абдалла II поздравил Президента Ильхама Алиева
Абдалла II поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Очень рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Прошу Вас принять мои пожелания здоровья и счастья".
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