Абдалла II поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Очень рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Прошу Вас принять мои пожелания здоровья и счастья".