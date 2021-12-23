Александр Вучич поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, успехов в деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики.

Придаю большое значение сотрудничеству с Вами в духе общих ценностей и взаимного уважения. Близость наших как межгосударственных, так и личных отношений еще раз подтвердилась в совместной организации 60-летнего юбилея Движения неприсоединения. Мне очень приятно, что в своем выступлении Вы особо отметили вопросы территориальной целостности и суверенитета стран в рамках международного права. В этой связи я еще раз выражаю Вам благодарность за Вашу твердую позицию, связанную с непризнанием односторонне провозглашенной независимости Косово, а также за Вашу поддержку Сербии в международных организациях по этому вопросу. Сербия, в свою очередь, привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и приветствует урегулирование карабахской проблемы.

Уважаемый господин Президент, стратегическое партнерство с Азербайджаном имеет большое значение для Сербии. Несмотря на географическое расстояние, наши страны и народы объединяет большой потенциал для укрепления традиционной дружбы и партнерства во всех сферах. Сербия решительно привержена дальнейшему укреплению связей. Поэтому надеюсь, что Азербайджан и впредь будет нашим надежным партнером в реализации общих целей.

Ваше Превосходительство, в надежде на новые встречи прошу принять мое высочайшее почтение".