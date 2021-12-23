Глава Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Для меня честь пожелать Вам здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин Президент, желаю Вам успехов в достижении целей, поставленных во имя благополучия и прогресса Вашего народа.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан и впредь будут укреплять и углублять взаимную дружбу и двустороннее сотрудничество. Поэтому наша совместная деятельность по совершенствованию экономических связей имеет особое значение.

Господин Президент, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам".