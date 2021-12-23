Багдад Амреев поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем, прошу принять мои самые искренние пожелания.
Хотел бы особо подчеркнуть, что благодаря Вашему лидерству и мудрой политике Азербайджанская Республика, как ведущая страна Южного Кавказа, еще больше укрепила свой авторитет на международной арене в качестве фактора стабильности и мира в нашем регионе и превратилась в стратегическое государство в формировании региональной политики.
В то же время славная Победа, одержанная Вами как победоносным Верховным главнокомандующим в 44-дневной Отечественной войне, открывшей новую страницу в истории братского Азербайджана, а также всего тюркского мира, заложила основу новых отношений для всестороннего сотрудничества и устойчивого развития в нашем регионе.
Наши братские народы восприняли Ваше награждение главами государств на VIII саммите организации в Стамбуле "Высшим орденом тюркского мира" за Ваши усилия на пути освобождения Карабаха от оккупации и вклад в дальнейшее укрепление тюркского единства с большим одобрением как наглядный пример единства и солидарности тюркских государств с Азербайджаном.
С гордостью подчеркивая, что Азербайджанская Республика играет важную роль в создании и дальнейшем укреплении Организации тюркских государств, хотел бы еще раз отметить, что в период Вашего председательства сотрудничество между тюркоязычными государствами вышло на новую плоскость, и наша организация стала еще более привлекательной платформой в регионе.
Ваше превосходительство, пользуясь случаем, еще раз желаю Вам крепкого здоровья, постоянных успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - благосостояния, процветания и счастья".
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