Генеральный секретарь TÜRKSOY поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь TÜRKSOY Дюсен Касеинов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Вас со знаменательным юбилеем.
В результате дальновидной и мудрой политики Вашего превосходительства независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов в политической, экономической и культурной сферах, повысила свой авторитет на международной арене и обеспечила мир, прогресс и спокойствие в регионе.
Уверен, что благодаря выдержанной и последовательной деятельности Вашего превосходительства тюркское культурное и историческое наследие, очаги культуры и искусства, которые в свое время были разрушены на освобожденных исконных азербайджанских землях, в короткий срок будут восстановлены и переданы в пользование азербайджанского народа, Карабахская земля взрастит и подарит мировой культуре новых гениев.
Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству признательность за постоянное внимание и заботу о ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и новых успехов в высшей государственной деятельности".
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