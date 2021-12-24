Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Сегодня, как и миллионы граждан Азербайджана, хочу выразить Вам глубокую благодарность. Благодарность за то, что мы - народ Азербайджана - испытываем чувство национальной гордости и единения. За то, что чаяния и сокровенные желания каждого азербайджанца, долгие годы живущие в наших сердцах, отныне стали явью. Азербайджанский народ - народ-победитель!

Великие дела не свершаются в одночасье. Любое историческое достижение - это долгий, трудный, тернистый путь. Ваша бесспорная заслуга в том, что Вы вступили на этот путь и с достоинством его прошли. В том, что все эти годы, возглавляя страну, Вы принимали решения, предопределяющие и обеспечивающие выполнение основной Миссии.

Ваша заслуга в том, что на этом пути Вы сумели завоевать доверие народа и, опираясь именно на народную веру и любовь, смогли оправдать это бесценное доверие.

Ваша заслуга в том, что все эти годы, невзирая на трудности, давления, порой откровенно предвзятые и несправедливые мнения, Вы ни на минуту не теряли веру, надежду и волю. Волю к исполнению главной Миссии - восстановления территориальной целостности нашей страны.

Я знаю, что Вы всегда верили в свой народ и именно эта вера, наряду со всеми Вашими личными качествами, была и остается источником и залогом всех побед. Свершившихся и будущих!

Огромное Вам спасибо!

В день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам и всему азербайджанскому народу долгих лет жизни, крепчайшего здоровья и исполнения всех желаний.

Ваш путь продолжается и многое еще предстоит свершить во благо нашей Родины.

Дай Вам Бог сил и терпения! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ на этом священном пути!

Мы Вами гордимся и очень любим!

Мехрибан Алиева".