https://news.day.az/officialchronicle/1419404.html “Дорогой Президент" - фильм Trend TV
“Дорогой Президент" - фильм Trend TV
Сегодня день рождения Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az, в этой связи агентство международной информации Trend подготовило документальный фильм "Дорогой Президент".
Видеофильм рассказывает об исключительной роли и исторических заслугах Президента Ильхама Алиева перед Азербайджанским государством и народом, его неустанной деятельности по развитию и укреплению страны, а также о завоеванной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего великой Победе в 44-дневной войне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре