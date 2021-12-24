Сегодня день рождения Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, в этой связи агентство международной информации Trend подготовило документальный фильм "Дорогой Президент".

Видеофильм рассказывает об исключительной роли и исторических заслугах Президента Ильхама Алиева перед Азербайджанским государством и народом, его неустанной деятельности по развитию и укреплению страны, а также о завоеванной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего великой Победе в 44-дневной войне.