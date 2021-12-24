Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 60-летия.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.
Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре