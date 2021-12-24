Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента России за проявленное внимание и поздравление.

Отметив успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве азербайджано-российских дружеских отношений во всех сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением говорилось о сочинской встрече, были обсуждены вопросы, связанные с перспективами нашего сотрудничества.