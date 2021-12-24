Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель правления, генеральный исполнительный директор компании Total Energies Патрик Пуянне направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 60-летнего юбилея, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем.

Рад от имени компании Total Energies и от себя лично пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя развития Азербайджанского государства и на благо народа Азербайджана.

Я придаю большое значение сотрудничеству между компанией Total Energies и правительством Азербайджана. Наша компания вместе с SOCAR привержена делу внесения вклада в долгосрочное развитие энергетического сектора в Азербайджане.

Ваше превосходительство, надеюсь на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества в предстоящие годы", - говорится в письме.