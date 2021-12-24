Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель правления, генеральный исполнительный директор компании Total Energies Патрик Пуянне направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 60-летнего юбилея, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем.
Рад от имени компании Total Energies и от себя лично пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя развития Азербайджанского государства и на благо народа Азербайджана.
Я придаю большое значение сотрудничеству между компанией Total Energies и правительством Азербайджана. Наша компания вместе с SOCAR привержена делу внесения вклада в долгосрочное развитие энергетического сектора в Азербайджане.
Ваше превосходительство, надеюсь на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества в предстоящие годы", - говорится в письме.
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