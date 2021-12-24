Главный исполнительный директор группы ВР поздравил Президента Ильхама Алиева

Главный исполнительный директор группы ВР Бернард Луни направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 60-летнего юбилея, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с шестидесятилетним юбилеем и передаю наилучшие пожелания.

Я также поздравляю Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю счастья в Новом году. Я знаю, что благодаря Вашему успешному руководству 2022 год запомнится более крупными достижениями для Азербайджана.

Был рад встретиться с Вами во время визита в Баку в ноябре этого года. Еще раз подтверждаю приверженность ВР сотрудничеству с Азербайджаном и регионом в связи с новыми возможностями, включая как продолжающиеся в настоящее время операции, так и источники возобновляемой энергии. Весь коллектив ВР высоко оценивает партнерство с Азербайджаном и SOCAR. Надеемся на продолжение этого важного сотрудничества и в будущем", - говорится в письме.