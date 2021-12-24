Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства постоянно развиваются по восходящей во всех сферах, главы государств выразили уверенность в том, что наше сотрудничество и впредь будет расширяться и укрепляться.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами развития связей.