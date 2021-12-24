Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с 60-летием.

Под Вашим руководством Азербайджан осуществляет масштабные программы, направленные на развитие национальной экономики и социальной сферы. Существенно укрепился авторитет Республики в регионе и на международной арене.

Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в упрочение российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Поступательно расширяется сотрудничество и в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, успешно воплощаются в жизнь важные совместные проекты.

Убежден, что дальнейшее углубление практического взаимодействия, продвижение новых перспективных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравлении.