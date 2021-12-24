Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Володимир Зеленский передал главе нашего государства поздравления по случаю юбилея, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Украины за проявленное внимание и поздравления.

Президент Ильхам Алиев и Президент Володимир Зеленский выразили удовлетворение развитием азербайджано-украинских двусторонних отношений и высказали уверенность в дальнейшем расширении нашего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей.