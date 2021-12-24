https://news.day.az/officialchronicle/1419760.html Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией
Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.
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