Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не воевали с мирным населением

Мы никогда не воевали с мирным населением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

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