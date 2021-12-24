https://news.day.az/officialchronicle/1419764.html Президент Ильхам Алиев: Теперь каждый, кто приезжает на освобожденные территории, становится свидетелем армянского вандализма
Президент Ильхам Алиев: Теперь каждый, кто приезжает на освобожденные территории, становится свидетелем армянского вандализма
Теперь каждый, кто приезжает на освобожденные территории, становится свидетелем армянского вандализма.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.
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