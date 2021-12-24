https://news.day.az/officialchronicle/1419765.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили город Шуша
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили город Шуша
24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи после поездки в поселок Гадрут прибыли в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили мечеть Юхары Говхар Ага.
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