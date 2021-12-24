Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили город Шуша

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи после поездки в поселок Гадрут прибыли в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили мечеть Юхары Говхар Ага.