Вагит Алекперов поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Публичного акционерного общества "ЛУКОЙЛ" (Россия) Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
От имени руководства Публичного акционерного общества "ЛУКОЙЛ" и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем.
Своим многолетним и самоотверженным трудом во благо Азербайджанской Республики, глубокими знаниями, замечательными личными качествами Вы заслужили высокое уважение и огромный авторитет среди коллег и партнеров в стране и за рубежом.
Накопленный за многие годы богатый опыт политической, экономической работы позволяет Вам успешно исполнять обязанности на высшем государственном посту и эффективно решать все возникающие задачи.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить Вам глубокую благодарность за то внимание и поддержку, которые Вы неизменно оказываете нашей компании и еë проектам на территории Республики. Мы приложим все усилия, чтобы и дальше четко выполнять все взятые на себя обязательства и активно развивать взаимовыгодные отношения в интересах народов двух наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса энергии и оптимизма, дальнейшей плодотворной деятельности, удачи и успехов во всех начинаниях", - говорится в поздравлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре