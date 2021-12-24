Глава Вьетнама поздравил Президента Ильхама Алиева

Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Хотел бы передать Вам искренние поздравления по случаю 60-летия со дня Вашего рождения. Выражаю Вам наилучшие пожелания и желаю крепкого здоровья, счастья, успехов на высоком посту.

Пользуясь случаем, желаю Азербайджану устойчивого развития и процветания, дальнейшего укрепления своих позиций на международной арене.

Уверен, что традиционно дружеские отношения между Вьетнамом и Азербайджаном будут развиваться и впредь", - говорится в поздравлении.