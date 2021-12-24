Президент Ильхам Алиев: После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились

После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

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