https://news.day.az/officialchronicle/1419808.html Президент Ильхам Алиев: После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились
Президент Ильхам Алиев: После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились
После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре