Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию по случаю юбилея Президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram сделала публикацию по случаю 60-летнего юбилея Президента Ильхама Алиева.

"60", - написано в подписи к публикации.