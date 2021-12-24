Президент Ильхам Алиев показал пример, подтянувшись на турнике

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.



Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных Мехрибан Алиевой, глава государства, подойдя к турнику, подтянулся 15 раз, еще раз продемонстрировав отличную физическую форму.



Данный эпизод демонстрирует, что Президент Ильхам Алиев не только проявляет заботу о развитии различных видов спорта в нашей стране, но и сам активно занимается спортом.