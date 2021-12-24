https://news.day.az/officialchronicle/1419813.html Президент Ильхам Алиев показал пример, подтянувшись на турнике - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.
Президент Ильхам Алиев показал пример, подтянувшись на турнике - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных Мехрибан Алиевой, глава государства, подойдя к турнику, подтянулся 15 раз, еще раз продемонстрировав отличную физическую форму.
Данный эпизод демонстрирует, что Президент Ильхам Алиев не только проявляет заботу о развитии различных видов спорта в нашей стране, но и сам активно занимается спортом.
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