Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части в Гадруте

24 декабря Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев побывали в поселке Гадрут Ходжавендского района, приняли участие в открытии здесь воинской части.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части.