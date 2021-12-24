https://news.day.az/officialchronicle/1419815.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части в Гадруте - ФОТО
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части в Гадруте - ФОТО
24 декабря Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев побывали в поселке Гадрут Ходжавендского района, приняли участие в открытии здесь воинской части.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части.
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