Президент Ильхам Алиев: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня

Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня. Но я знаю, что его душа рада.



Об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



Новость обновляется