https://news.day.az/officialchronicle/1419819.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня. Но я знаю, что его душа рада.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня. Но я знаю, что его душа рада.
Об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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