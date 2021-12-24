Президент Ильхам Алиев: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня

Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня. Но я знаю, что его душа рада.

Об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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