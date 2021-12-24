https://news.day.az/officialchronicle/1419820.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше.
Соответствующие кадры опубликовала Первая леди Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram, передает Day.Az.
"Да примет Аллах все молитвы и не пожалеет своей милости для нашего народа!", - говорится в публикации к видео.
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