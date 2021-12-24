Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше.

Соответствующие кадры опубликовала Первая леди Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram, передает Day.Az.

"Да примет Аллах все молитвы и не пожалеет своей милости для нашего народа!", - говорится в публикации к видео.