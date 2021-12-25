Одноклассники поздравили Президента Ильхама Алиева

Одноклассники Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравили его с юбилеем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:

"Дорогой и уважаемый господин Президент,

Мы, Ваши одноклассники, сердечно поздравляем Вас по случаю Вашего 60-летнего юбилея. Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя благополучия и процветания азербайджанского народа.

Да здравствует Азербайджан!

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Карабах - это Азербайджан!

С глубоким уважением,

Азер Ахмедбейли

Назим Алекберов

Фарид Джафаров

Наталья Гуреева

Эльмира Мамедова

Алекбер Тагизаде (Россия)

Марк Димент (США)

Марина Липович (США)

Елена Богданова

Азад Раштиев

Фарид Гулиев (Турция)

Мирза Бабаев

Забиль Джамилов

Наталья Жбанова

Игорь Кочетков (Россия)

Сабина Алескерова

Лала Измайлова (Израиль)

Фархад Гулиев

Алекбер Алиев

Таира Акберова".