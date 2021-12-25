https://news.day.az/officialchronicle/1420011.html Александр Лукашенко позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
25 декабря Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Беларуси за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских дружественных отношений и высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
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