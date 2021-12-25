Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха во всех добрых начинаниях.

Мы с глубоким уважением присоединяемся к поздравлениям, которые поступают в Ваш адрес со всего мира, и передаем Вам приветствие и сердечные слова мусульман России.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика и братская умма Азербайджана прошла через самые суровые испытания. Мы с радостью отмечаем великий патриотизм всего народа, всего общества, независимо от конфессиональной принадлежности. Азербайджан всегда был и остается одним из лучших примеров мультикультурного единого и монолитного общества, способного справиться с любыми вызовами времени.

Уверены, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством будет также последовательно развивать свою экономику, международный политический статус, полезный для всего общества межконфессиональный диалог. Сил Вам и благословения Всевышнего в богоугодных делах!

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, и всему народу Азербайджана благополучие и благоденствие. Аминь!".