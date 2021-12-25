https://news.day.az/officialchronicle/1420053.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Самый юный генерал-лейтенант Шуши четырехлетний Асиф".
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