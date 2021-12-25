Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Самый юный генерал-лейтенант Шуши четырехлетний Асиф".