https://news.day.az/officialchronicle/1420056.html "Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше - ВИДЕО
"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым.
На видео, опубликованном Мехрибан Алиевой, запечатлен трогательный диалог между главой государства и четырехлетним жителем Шуши по имени Асиф.
Президент Ильхам Алиев в шутку поинтересовался у мальчика, кто назначил его генералом в таком юном возрасте.
Представляем вниманию читателей данное видео:
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