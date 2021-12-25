Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

Информационное агентство России ТАСС и я лично сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Современные успехи Азербайджана, укрепление его социально-экономического потенциала и международного авторитета - это результат последовательных шагов, которые Вы предпринимаете во внутренней и внешней политике.

Ваша мудрость, решительность и поддержка народа - залог устойчивости республики перед лицом испытаний нового времени. Россию и Азербайджан связывают тесные отношения добрососедства и стратегического партнерства и в нашей стране очень ценят тот исключительный вклад, который Вы вносите в их развитие. Ваши усилия играют важную роль в процессе всестороннего укрепления сотрудничества Москвы и Баку, расширении наших экономических и гуманитарных связей, в том числе между государственными СМИ.

Уделяя важное внимание непредвзятому освещению событий в Азербайджане, ТАСС в числе первых рассказывает о ключевых новостях политики, экономики и общественной жизни республики. Рассчитываю на плодотворное продолжение нашего информационного взаимодействия.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и новых успехов в Ваших начинаниях на благо народов России и Азербайджана!", - говорится в письме.