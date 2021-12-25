Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Италии Серджо Маттарелла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и наступающим Новым годом.

Уверен, что итальянско-азербайджанские связи и впредь будут развиваться нашими совместными усилиями.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и благополучия".