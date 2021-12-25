https://news.day.az/officialchronicle/1420081.html Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева
Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Италии Серджо Маттарелла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и наступающим Новым годом.
Уверен, что итальянско-азербайджанские связи и впредь будут развиваться нашими совместными усилиями.
Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и благополучия".
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