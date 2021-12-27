https://news.day.az/officialchronicle/1420536.html Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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