Мунасибу Бабаеву присвоено звание генерал-майора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" полковнику Мунасибу Баладжа оглу Бабаеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.