Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания группе военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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