https://news.day.az/officialchronicle/1420598.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Греции
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Греции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря направил письмо с соболезнованиями президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Греческой Республики, видного государственного и общественно-политического деятеля Каролоса Папульяса.
Высоко оцениваю вклад Каролоса Папульяса в развитие азербайджано-греческих связей, всегда с самыми приятными впечатлениями вспоминаю встречи с ним.
Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубокие соболезнование Вам, семье покойного и всему народу Греции", - говорится в письме главы государства.
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