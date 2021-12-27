Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления с 60-летием.

Уверен, что прочные узы дружбы и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном, основанные на многовековой общей истории, близости духовных и культурных ценностей, будут и дальше углубляться в коренных интересах наших народов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности!", - говорится в поздравлении.