Резидент-координатор ООН в Азербайджане поздравила Президента Ильхама Алиева
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Разрешите от имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане передать Вам сердечные поздравления по случаю 60-летнего юбилея, пожелания здоровья и счастья.
Под Вашим руководством Азербайджан добился прогресса во всех сферах жизни, повысилось благосостояние населения страны.
Азербайджан играет весьма активную роль в многосторонних организациях, в том числе Организации Объединенных Наций, демонстрирует большую приверженность мультилатерализму и общей ответственности.
У Организации Объединенных Наций всегда были отношения прекрасного сотрудничества и партнерства с Азербайджаном. В следующем году мы отметим 30-ю годовщину партнерства между ООН и Азербайджаном, что станет не только историческим событием, но и прекрасной возможностью для того, чтобы подумать о наших коллективных достижениях, перспективах дальнейшего сотрудничества. Мы надеемся на продолжение поддержки правительству Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении".
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