Резидент-координатор ООН в Азербайджане поздравила Президента Ильхама Алиева

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Разрешите от имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане передать Вам сердечные поздравления по случаю 60-летнего юбилея, пожелания здоровья и счастья.

Под Вашим руководством Азербайджан добился прогресса во всех сферах жизни, повысилось благосостояние населения страны.

Азербайджан играет весьма активную роль в многосторонних организациях, в том числе Организации Объединенных Наций, демонстрирует большую приверженность мультилатерализму и общей ответственности.

У Организации Объединенных Наций всегда были отношения прекрасного сотрудничества и партнерства с Азербайджаном. В следующем году мы отметим 30-ю годовщину партнерства между ООН и Азербайджаном, что станет не только историческим событием, но и прекрасной возможностью для того, чтобы подумать о наших коллективных достижениях, перспективах дальнейшего сотрудничества. Мы надеемся на продолжение поддержки правительству Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении".