https://news.day.az/officialchronicle/1420844.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург
28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре