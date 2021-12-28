Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург

28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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