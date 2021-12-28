Глава Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Монтенегро Мило Джуканович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея - 60-летия со дня рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья, новых успехов на высшем государственном посту на благо Азербайджана и дорогого азербайджанского народа.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть Ваш личный вклад в налаживание и углубление двустороннего сотрудничества между нашими дружественными странами и народами, выразить постоянную готовность к совместному развитию и расширению отношений на основе взаимных интересов.

Также хочу особо подчеркнуть Ваши личные заслуги в том, что Азербайджан занимает достойное место не только в своем регионе, но и на Западных Балканах, в Европе и на международной арене.

С надеждой на встречу с Вами в ближайшее время передаю высокое почтение и дружеские приветствия", - говорится в поздравлении.