https://news.day.az/officialchronicle/1421516.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах - ФОТО
29 декабря в пользование сданы квартиры для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах, построенных Государственным агентством жилищного строительства при Президенте Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах этих жилых комплексов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре