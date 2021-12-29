Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах

29 декабря в пользование сданы квартиры для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах, построенных Государственным агентством жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах этих жилых комплексов.

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