В Азербайджане утверждены госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в закон Азербайджана "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, с 1 января 2022 года меняются госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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