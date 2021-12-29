https://news.day.az/officialchronicle/1421523.html В Азербайджане утверждены госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане утверждены госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей - Указ Президента Ильхама Алиева
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в закон Азербайджана "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, с 1 января 2022 года меняются госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
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