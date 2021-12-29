Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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