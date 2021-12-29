https://news.day.az/officialchronicle/1421572.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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