Участникам Отечественной войны будет присвоено звание «Ветеран войны»

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по присвоению звания "Ветеран войны" лицам, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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