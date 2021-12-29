https://news.day.az/officialchronicle/1421573.html Участникам Отечественной войны будет присвоено звание «Ветеран войны» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Участникам Отечественной войны будет присвоено звание «Ветеран войны» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по присвоению звания "Ветеран войны" лицам, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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