Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется