https://news.day.az/officialchronicle/1421574.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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