https://news.day.az/officialchronicle/1421604.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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