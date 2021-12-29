Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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