Владимир Жириновский поздравил Президента Ильхама Алиева

Руководитель фракции Либерально-демократической партии в Государственной Думе Российской Федерации Владимир Жириновский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас с 60-летием.

Вы - мудрый лидер прекрасной страны, который внес весомый вклад в процесс преобразования республики, и сегодня продолжает воплощать в жизнь важнейшие государственные программы. Уверен, Вы гордитесь достигнутыми результатами, но всегда следует стремиться к большему. Рассчитываю, что под Вашим руководством отношения между нашими государствами будут носить взаимовыгодный, уважительный характер.

Желаю Вам больших успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и процветания народу республики", - говорится в письме.