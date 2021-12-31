https://news.day.az/officialchronicle/1422131.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.
Как сообщает Day.Az, на опубликованной фотографии изображена девичья башня.
"C Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. 31.12.2021", - говорится в публикации Первого вице-президента.
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